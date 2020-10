Alitalia, via libera alla nuova società: Caio presidente, Lazzerini ad (Di venerdì 9 ottobre 2020) via libera alla newco, con al vertice come presidente e nel ruolo di amministratore delegato. Prende dunque corpo la nuova Alitalia con un decreto firmato da quattro ministri: il cda sarà composto da ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) vianewco, con al vertice comee nel ruolo di amministratore delegato. Prende dunque corpo lacon un decreto firmato da quattro ministri: il cda sarà composto da ...

clarissa_gmai : RT @GabrieleIuvina1: Firmato il decreto per la costituzione della Newco per il trasporto aereo Arriva la nuova #Alitalia. In bocca al lup… - Zaffiro5521 : RT @ilmessaggeroit: Alitalia, via libera alla nuova società: Caio presidente, Lazzerini ad - a211161v : Ne riparliamo tra 5 o 6 anni e un altra paccata di miliardi. #maVaffanculo Alitalia, ecco il decreto per la newco.… - AnastasiMarco : Alitalia, ecco il decreto per la newco. Al comando Caio (presidente) e Lazzerini (ad) - salvatoreluciat : Alitalia, ecco il decreto per la newco. Al comando Caio (presidente) e Lazzerini (ad) -