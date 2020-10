Alitalia, firmato decreto per newco pubblica con dote da 3 miliardi. Cgil: “Fare in fretta, si bruciano risorse e 7mila sono in cassa” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nasce finalmente la newco pubblica che dovrà ereditare parte degli asset di Alitalia. I ministri dell’economia Roberto Gualtieri, delle infrastrutture Paola De Micheli, dello sviluppo Stefano Patuanelli e del lavoro Nunzia Catalfo hanno firmato venerdì sera il decreto che costituisce la nuova società, dopo che giovedì è stato sciolto il nodo politico delle nomine in cda. Per trovare la quadra è stato necessario allargare la composizione del board e inserirci una manager indicata da Italia viva. Simonetta Giordani. Gli altri consiglieri sono Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli. Vi siederanno. Confermata la nomina di Francesco Caio a presidente mentre Fabio Maria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nasce finalmente lache dovrà ereditare parte degli asset di. I ministri dell’economia Roberto Gualtieri, delle infrastrutture Paola De Micheli, dello sviluppo Stefano Patuanelli e del lavoro Nunzia Catalfo hannovenerdì sera ilche costituisce la nuova società, dopo che giovedì è stato sciolto il nodo politico delle nomine in cda. Per trovare la quadra è stato necessario allargare la composizione del board e inserirci una manager indicata da Italia viva. Simonetta Giordani. Gli altri consiglieriAlessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli. Vi siederanno. Confermata la nomina di Francesco Caio a presidente mentre Fabio Maria ...

Milestemplaris : Quindi hanno firmato la newco Alitalia della newco Alitalia. Quindi adesso i contribuenti (voi, perché io contribui… - GabrieleIuvina1 : Firmato il decreto per la costituzione della Newco per il trasporto aereo Arriva la nuova #Alitalia. In bocca al… - BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Alitalia, firmato il decreto della nuova newco: Caio presidente, Lazzerini Ad - LaStampa : Alitalia, firmato il decreto della nuova newco: Caio presidente, Lazzerini Ad - zazoomblog : Alitalia firmato il decreto per la Newco - #Alitalia #firmato #decreto #Newco -