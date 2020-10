VIDEO | Luca Argentero presenta le nuove puntate di Doc: “Ho esplorato la genitorialità mentre diventavo padre” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Luca Argentero torna a vestire il camice bianco con ‘Doc‘, medical drama di successo in onda dal 15 ottobre in prima serata su Rai 1. Otto i nuovi episodi della serie tv campione d’ascolti (8 milioni di telespettatori nelle prime puntate andate in onda in primavera), che vanno a completare la prima stagione, le cui riprese, bloccate dall’emergenza Coronavirus, sono ripartire a giugno, poco dopo la fine del lockdown. “È stato motivo di felicita’ tornare a lavoro. Siamo tornati euforici, perche’ avevamo i risultati della prima parte della stagione”, ha dichiarato all’agenzia Dire Luca Argentero, intervistato alla Casa del Cinema dove oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi della serie. Il Coronavius all’interno delle prossime stagioni? È un’ipotesi che Argentero non esclude e valuta come interessante, mentre per quanto riguarda le anticipazioni non si lascia andare, ma dichiara soltanto che nei prossimi episodi si scioglieranno alcuni nodi dei protagonisti. In ‘Doc’, tratto dalla storia vera di Pierdante Piccioni, raccontata nel libro “Meno dodici’, l’attore interpreta Andrea Fanti un medico affermato che ha perso 12 anni della sua memoria. Andrea e’ pero’ anche un padre che ha subito un tragico lutto, quello di suo figlio. “Quando giravamo le scene della perdita del figlio la mia compagna era incinta, e questo è stato un pensiero difficile da metabolizzare. Però è stato interessante, ho iniziato a esplorare il tema della genitorialità mentre stavo diventando padre. Mi ha fatto pensare”, ha raccontato Argentero. Nel cast di Doc oltre ad Argentero, nei panni di Andrea Fanti (alter ego di Piccioni) ci sono anche Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Simona Tabasco.‘DOC’ AVRÀ UNA SECONDA STAGIONE E UN REMAKE IN LINGUA INGLESE Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Luca Argentero torna a vestire il camice bianco con ‘Doc‘, medical drama di successo in onda dal 15 ottobre in prima serata su Rai 1. Otto i nuovi episodi della serie tv campione d’ascolti (8 milioni di telespettatori nelle prime puntate andate in onda in primavera), che vanno a completare la prima stagione, le cui riprese, bloccate dall’emergenza Coronavirus, sono ripartire a giugno, poco dopo la fine del lockdown. “È stato motivo di felicita’ tornare a lavoro. Siamo tornati euforici, perche’ avevamo i risultati della prima parte della stagione”, ha dichiarato all’agenzia Dire Luca Argentero, intervistato alla Casa del Cinema dove oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi della serie. Il Coronavius all’interno delle prossime stagioni? È un’ipotesi che Argentero non esclude e valuta come interessante, mentre per quanto riguarda le anticipazioni non si lascia andare, ma dichiara soltanto che nei prossimi episodi si scioglieranno alcuni nodi dei protagonisti. In ‘Doc’, tratto dalla storia vera di Pierdante Piccioni, raccontata nel libro “Meno dodici’, l’attore interpreta Andrea Fanti un medico affermato che ha perso 12 anni della sua memoria. Andrea e’ pero’ anche un padre che ha subito un tragico lutto, quello di suo figlio. “Quando giravamo le scene della perdita del figlio la mia compagna era incinta, e questo è stato un pensiero difficile da metabolizzare. Però è stato interessante, ho iniziato a esplorare il tema della genitorialità mentre stavo diventando padre. Mi ha fatto pensare”, ha raccontato Argentero. Nel cast di Doc oltre ad Argentero, nei panni di Andrea Fanti (alter ego di Piccioni) ci sono anche Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Simona Tabasco.‘DOC’ AVRÀ UNA SECONDA STAGIONE E UN REMAKE IN LINGUA INGLESE

Vincenzo De Luca annuncia nuove ordinanze per limitare ... Non solo, nelle stazioni verranno inseriti audio e video messaggi che ricorderanno le regole anti Covid da seguire.

Napoli, al Museo Capodimonte apre la mostra dedicata a Luca Giordano

Una mostra su Luca Giordano, il più importante pittore barocco in Europa dopo Rubens, apre a Capodimonte dopo il successo avuto a Parigi. "Dalla pittura alla natura" l'esposizione sarà accessibile dal ...

Vincenzo De Luca annuncia nuove ordinanze per limitare ... Non solo, nelle stazioni verranno inseriti audio e video messaggi che ricorderanno le regole anti Covid da seguire.Una mostra su Luca Giordano, il più importante pittore barocco in Europa dopo Rubens, apre a Capodimonte dopo il successo avuto a Parigi. “Dalla pittura alla natura” l’esposizione sarà accessibile dal ...