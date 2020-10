Studente senza mascherina in classe: il professore lo prende a schiaffi. Il video diventa virale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un alunno si rifiuta di mettere la mascherina e il professore lo schiaffeggia. È accaduto in una scuola superiore di Teggiano, in Campania. Il docente ha prima schiaffeggiato e poi strattonato il ragazzo perché non voleva indossare la mascherina all’interno dell’aula. A riprendere la scena sarebbero stati altri due studenti che hanno poi postato il video sui social e sul gruppo whatsapp dei ragazzi. Il video in poco tempo ha fatto il giro del web. Su quanto avvenuto stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Il Il professore e lo schiaffo all’alunno Secondo quanto ricostruito, la vicenda è accaduta in un liceo artistico di Teggiano, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Nel filmato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un alunno si rifiuta di mettere lae illo schiaffeggia. È accaduto in una scuola superiore di Teggiano, in Campania. Il docente ha prima schiaffeggiato e poi strattonato il ragazzo perché non voleva indossare laall’interno dell’aula. A rire la scena sarebbero stati altri due studenti che hanno poi postato ilsui social e sul gruppo whatsapp dei ragazzi. Ilin poco tempo ha fatto il giro del web. Su quanto avvenuto stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Il Ile lo schiaffo all’alunno Secondo quanto ricostruito, la vicenda è accaduta in un liceo artistico di Teggiano, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Nel filmato ...

Rassegne_Italia : Siamo all’isteria: studente preso a schiaffi violentemente dal professore perché senza mascherina (Video): - SergVessicchio : TEGGIANO,INDAGATO IL PROFESSORE CHE HA PICCHIATO LO STUDENTE SENZA LA MASCHERINA - JPCK72 : RT @sono_farmaci: Se avessi fumato in classe o avesse bestemmiato o avesse mancato di rispetto ad un altro alunno non sarebbe successo null… - sono_farmaci : Se avessi fumato in classe o avesse bestemmiato o avesse mancato di rispetto ad un altro alunno non sarebbe success… - batuffolodineve : Una biblioteca dove posso studiare a Milano senza essere studente? -

Ultime Notizie dalla rete : Studente senza Professore picchia in classe uno studente senza mascherina: «Sbagli tu, sbaglio io» Il Messaggero Gli studenti manifestano perché vogliono un luogo per studiare: cosa c’è di più logico e sano?

in questo caso “La Saletta” era un luogo non solo per studentesse e studenti, ma per tutta la cittadinanza, aperto dalla mattina presto fino a tarda notte, 365 giorni all’anno senza eccezioni: un ...

Trasporto aereo, Wizz Air apre base a Catania e inaugura 20 rotte

Le nuove rotte interne permetteranno agli studenti di tornare nelle loro università ... supportiamo la ripresa dell’economia locale e creiamo nuovi posti di lavoro in quest’epoca senza precedenti”.

