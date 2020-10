Skriniar positivo al Coronavirus: arriva l’ufficialità da parte della Federcalcio slovacca (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milan Skriniar è risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri e oggi è arrivata l’ufficialità da parte della Federcalcio slovacca Milan Skriniar è risultato positivo al Coronavirus e oggi è arrivata l’ufficialità da parte della Federcalcio slovacca. «Il test Covid-19 è risultato positivo per Milan Skriniar, che nella partita odierna cotnro l’Irlanda non sarà a disposizione del ct Hapal – recita la nota -. Per questo motivo, la squadra e la Federcalcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milanè risultatoalnella giornata di ieri e oggi èta l’ufficialità daMilanè risultatoale oggi èta l’ufficialità da. «Il test Covid-19 è risultatoper Milan, che nella partita odierna cotnro l’Irlanda non sarà a disposizione del ct Hapal – recita la nota -. Per questo motivo, la squadra e la...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - FBiasin : '#Inter, dopo #Bastoni anche #Skriniar positivo'(@tvdellosport) Sarà una lunga stagione... - Gazzetta_it : Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - Calcio_Casteddu : Questo il risultato del tampone effettuato in giornata dall'ex giocatore del #CagliariCalcio. Il centrocampista e p… - napolista : Positivi anche Nainggolan e Gagliardini: l’Inter è il nuovo Genoa? Si aggiungono a Bastoni e Skriniar. Per fortuna… -