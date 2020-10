Sister Act 3 diventa realtà. La conferma direttamente da Whoopi Goldberg (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sister Act 3 potrebbe davvero arrivare sui nostri schermi. A darne la conferma Whoopie Goldberg, l’attrice che interpretò l’iconico film Whoopie Goldberg è prontissima ad indossare nuovamente i panni di Suor Maria Claretta. Ne ha dato l’annuncio lei stessa in collegamento web durante un’intervista rilasciata al presentatore inglese James Corden durante il suo ‘Late Late … L'articolo Sister Act 3 diventa realtà. La conferma direttamente da Whoopi Goldberg proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 8 ottobre 2020)Act 3 potrebbe davvero arrivare sui nostri schermi. A darne la, l’attrice che interpretò l’iconico filmè prontissima ad indossare nuovamente i panni di Suor Maria Claretta. Ne ha dato l’annuncio lei stessa in collegamento web durante un’intervista rilasciata al presentatore inglese James Corden durante il suo ‘Late Late … L'articoloAct 3realtà. Ladaproviene da YesLife.it.

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sister Act, Whoopi Goldberg conferma il terzo capitolo: 'Stiamo lavorando sodo per tornare' (VIDEO)… - cinefilosit : Sister Act 3: Whoopi Goldberg conferma i piani per il film #ILoveCinefilos - RollingStoneita : #SisterAct3 si farà: lo dice Suor Maria Claretta #8ottobre - cineblogit : Sister Act 3 è in sviluppo, lo conferma Whoopi Goldberg - MilanForever81 : RT @badtasteit: #SisterAct: Whoopi Goldberg è decisa a realizzare un terzo film con il cast originale -