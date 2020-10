Scozia U19, l'allenatore ha il Covid: gara sospesa dopo il primo tempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) andata così, ed è stata surreale: Inghilterra contro Scozia, gara amichevole al St George's Park, in campo l'Under 19. Gli inglesi sono avanti 3-1 al primo tempo, poi all'improvviso la partita si ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 ottobre 2020) andata così, ed è stata surreale: Inghilterra controamichevole al St George's Park, in campo l'Under 19. Gli inglesi sono avanti 3-1 al, poi all'improvviso la partita si ...

