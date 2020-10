Sandra Milo al lavoro a 87 anni: «Lo faccio per mantenere i figli Ciro e Azzurra, sono disoccupati» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sandra Milo ancora al lavoro per mantenere i suoi figli. Sandra Milo, a 87 anni, continua a lavorare senza sosta per aiutare i figli rimasti purtroppo disoccupati. La famiglia di Sandra è numerosa: “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati – ha confessato in un’intervista a “Nuovo” – Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io – che ho la fortuna di essere in salute – devo lavorare per aiutare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 8 ottobre 2020)ancora alperi suoi, a 87, continua a lavorare senza sosta per aiutare irimasti purtroppo. La famiglia diè numerosa: “Ho bisogno di lavorare peri miei, che– ha confessato in un’intervista a “Nuovo” – Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7, e anche mia nuora Vanessa è senza. Quindi io – che ho la fortuna di essere in salute – devo lavorare per aiutare ...

magicaGrmente22 : Sandra Milo, la confessione: «A 87 anni devo lavorare per mantenere i miei figli disoccupati» - CiccioWolfmilly : @Santas_Official Pappone tu che sei collaborazionista o solo un piccolo fan di Sandra Milo - NikiFonoti2 : RT @LuccaFilmFest: 'Giulietta degli Spiriti' è uno dei capolavori di Federico Fellini, il film è la bellezza in assoluto però... posso dirn… - Vinili61 : Conte per ricevere la SANDRA MILO che si era incatenata per una cazzata l'ha ricevuta immediatamente, me cojoni. - Al___Zheimer : @demotivatrice10 @Yearning_Julia considera che Sandra Milo vuole arrivare a 130 anni seppellendo i suoi figli -

