Ravenna Nightmare Film Festival 2020 dal 31 ottobre con Bellocchio e i Manetti Bros.

Ravenna Nightmare Film Festival 2020: ecco le date di un'edizione ancora più internazionale con Marco Bellocchio, i Manetti Bros., Andrej A. Tarkovskij e i nuovi cortometraggi di Yorgos Lanthimos e Jonathan Glazer. Si è conclusa la conferenza stampa virtuale di presentazione della diciottesima edizione del Ravenna Nightmare Film Fest 2020, che si svolgerà nelle date dal 31 ottobre all'8 novembre (in streaming online su MyMovies.it) e che segna il preludio alla nuova Online Edition del Festival. Il RNFF si rinnova, ma resta fedele alle sue origini, con una nuova edizione ricca di ospiti ed eventi

