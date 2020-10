PS5 avrebbe già i primi SSD compatibili prodotti da Western Digital

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Così, di punto in bianco, sono stati annunciati issimi SSDcon PlayStation 5. Anche se ci sono stati mormorii sulle unità Samsung,attraverso la sua brochure online, ha contrassegnato il suo SN850 come compatibile con la console di nuova generazione di Sony.Il gigante giapponese deve ancora pubblicare ufficialmente una lista di tutti i produttori che avranno unità, ma chiaramentesa già più cose ed ha portato le mani avanti. L'SSD pubblicata nell'opuscolo può leggere dati a velocità di 7 GB/s e scrivere dati a velocità di 4,1 GB/s, il che dovrebbe essere adatto a PS5.L'unità è disponibile in tre diverse varianti, da 500 GB, 1 TB e 2 TB e ...

Ricordiamo, per quei pochi che ancora non l'avessero appuntato in rosso sul calendario, che PS5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only ...