Pergolizzi-Mediagol: “Posso non essere mediatico o simpatico, ma non sono arrogante. Amo il Palermo, la rosa attuale…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un divorzio doloroso sul piano professionale al culmine di un annata in cui ha condotto brillantemente la nave in porto.Il club rosanero ha ritenuto opportuno vagliare profili di matrice e peculiarità diverse per guidare la squadra nell'attuale campionato di Serie C.rosario Pergolizzi ha assolto al suo compito con professionalità e dedizione. Solidità, equilibrio, pragmatismo. Ricetta non speziata ma sostanziosa, che magari non ha soddisfatto tutti i palati fini ma ha saziato la fame di vittorie dei tifosi rosanero relativamente alla stagione calcistica 2019-2020. L'ex tecnico del Palermo ha riportato la squadra tra i professionisti al primo tentativo, poi ha incassato il benservito con sobrietà e stile, nonostante fosse comprensibile un certo rammarico. Un epilogo che non ha ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un divorzio doloroso sul piano professionale al culmine di un annata in cui ha condotto brillantemente la nave in porto.Il clubnero ha ritenuto opportuno vagliare profili di matrice e peculiarità diverse per guidare la squadra nell'attuale campionato di Serie C.rioha assolto al suo compito con professionalità e dedizione. Solidità, equilibrio, pragmatismo. Ricetta non speziata ma sostanziosa, che magari non ha soddisfatto tutti i palati fini ma ha saziato la fame di vittorie dei tifosinero relativamente alla stagione calcistica 2019-2020. L'ex tecnico delha riportato la squadra tra i professionisti al primo tentativo, poi ha incassato il benservito con sobrietà e stile, nonostante fosse comprensibile un certo rammarico. Un epilogo che non ha ...

Mediagol : Pergolizzi-Mediagol: 'Posso non essere mediatico o simpatico, ma non sono arrogante. Amo il #Palermo, la rosa attua… - Mediagol : Pergolizzi-Mediagol: “Felici e Kraja? Ho la mia idea. Tutto su Rauti-Lucca-Silipo, ecco le favorite per la B. Marti… - Mediagol : Pergolizzi-Mediagol: 'Felici e Kraja? Ho la mia idea. Tutto su Rauti-Lucca-Silipo, ecco le favorite per la B. Marti… - Mediagol : #Pergolizzi-Mediagol: “Organico ed ambizioni del #Palermo? Dico la mia. Tutto su Martin,la mia idea su Santana…” -