Pagamento Pensioni Novembre 2020: anticipo per Covid e cedolino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una volta in molti ci avete chiesto di fare chiarezza sul Pagamento delle Pensioni di Novembre 2020. Ad ottobre a causa dell’emergenza sanitaria del Covid le Pensioni sono state pagate in anticipo in posta. Avverrà lo stesso anche per il Pagamento delle Pensioni di Novembre? Con ogni probabilità si, per far si che, come spiega la protezione civile “Sia consentito, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, salvaguardando i ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una volta in molti ci avete chiesto di fare chiarezza suldelledi. Ad ottobre a causa dell’emergenza sanitaria dellesono state pagate inin posta. Avverrà lo stesso anche per ildelledi? Con ogni probabilità si, per far si che, come spiega la protezione civile “Sia consentito, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da-19, salvaguardando i ...

