Ozil nel segno della generosità | pagherà lo stipendio alla mascotte licenziata dall’Arsenal

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Mesuttorna a far parlare di sé. Questa volta però non si tratta di una prestazione brillante in campo o di notizie di calciomercato, ma di un gesto di grande generosità nei confronti di una persona che rischia da un momento all’altro di ritrovarsi in una difficile situazione economica. Il centrocampista tedesco (che ormai viene considerato un esubero da Arteta, tecnico dei Gunners) ha comunicato che pagherà in prima persona lostoricadell’Arsenal,in questi giorni dsocietà britannica. Il club londinese, in seguitocrisi finanziaria causata dall’emergenza coronavirus, in questi giorni sta operando dei tagli alle spese e ad una parte del personale. Tra coloro che ...