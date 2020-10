Oroscopo Branko oggi | 8 ottobre 2020 | le previsioni del giorno

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Buona tutti voi, che siete in trepida attesa dei nuovi dettami dal cielo. Dopo l’ultimodici possiamo addentrare nelledi, 8, realizzate in interpretazione libera dalle pubblicazioni dionline. Nell’articolo l’diper, 8e poi tutto l’settimanale e quello del mese.per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: Ariete Un anziano potrebbe metterti alla prova al lavoro, ma non preoccuparti, ne uscirai a pieni voti! ...