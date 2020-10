Nazionale: Bonucci, Chiellini e Pellegrini si aggregano al gruppo azzurro (Di giovedì 8 ottobre 2020) All’indomani dell’amichevole vinta 6-0 contro la Moldova, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini si arricchisce di tre preziose pedine in vista delle due partite di Nations League con Polonia e Olanda. Al gruppo azzurro, infatti, ieri sera si sono uniti di difensori della Juventus Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, e il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, che questo pomeriggio sono scesi in campo per l’allenamento all’interno del centro tecnico federale. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) All’indomani dell’amichevole vinta 6-0 contro la Moldova, laItaliana di Roberto Mancini si arricchisce di tre preziose pedine in vista delle due partite di Nations League con Polonia e Olanda. Al, infatti, ieri sera si sono uniti di difensori della Juventus Leonardoe Giorgio, e il centrocampista della Roma, Lorenzo, che questo pomeriggio sono scesi in campo per l’allenamento all’interno del centro tecnico federale.

