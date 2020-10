Napoli, medico tamponi: “Vicini a situazione tranquilla” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Ordinario di Patologia clinica e responsabile del Laboratorio Federico II che analizza i tamponi del Napoli, Giuseppe Portella, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha spiegato l’evoluzione della situazione nel club partenopeo: “Teniamo le dita incrociate, bisogna aspettare che siano passati i 14 giorni per essere completamente sicuri ma siamo sull’ottima strada per essere tranquilli in casa Napoli”. “Il tampone e’ un’indagine anche abbastanza complicata possono esserci delle strumentazioni che si bloccano, alle volte puo’ capitare che anche decine di tamponi si possono bloccare nel processo, si deve aspettare una particolare reazione che qualche volta puo’ andare male deve essere ripetuta, questo spiega ritardi come avvenuto ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Ordinario di Patologia clinica e responsabile del Laboratorio Federico II che analizza idel, Giuseppe Portella, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha spiegato l’evoluzione dellanel club partenopeo: “Teniamo le dita incrociate, bisogna aspettare che siano passati i 14 giorni per essere completamente sicuri ma siamo sull’ottima strada per essere tranquilli in casa”. “Il tampone e’ un’indagine anche abbastanza complicata possono esserci delle strumentazioni che si bloccano, alle volte puo’ capitare che anche decine disi possono bloccare nel processo, si deve aspettare una particolare reazione che qualche volta puo’ andare male deve essere ripetuta, questo spiega ritardi come avvenuto ...

capuanogio : La stessa ASL nella nota pubblicata dall’Ansa scrive che ha comunicato “delega al medico sociale del #Napoli per la… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Secondo l’Ansa, la Asl non ha proibito il viaggio del Napoli, ma avrebbe delegato al medico sociale la… - fanpage : I nostri medici purtroppo non sono immuni. Il dottor Celentano non ce l’ha fatta - titty_napoli : RT @duppli: Ai miei colleghi: fare il dibattito sul covid con da un lato un medico (anche se di Napoli è sempre un medico, fidatevi) e dall… - sportface2016 : #SerieA | #Napoli, il medico dei tamponi Giuseppe Portella: 'Vicini a situazione tranquilla' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli medico Napoli, il medico: "La trasferta a Torino? Difficile". Lesione di primo grado per Insigne la Repubblica Napoli, medico tamponi: “Vicini a situazione tranquilla”

L’Ordinario di Patologia clinica e responsabile del Laboratorio Federico II che analizza i tamponi del Napoli, Giuseppe Portella, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha spiegato l’evoluzione della ...

Emergenza Covid, De Luca: "Manca il personale, intervenga la Protezione civile"

Ma questo richiede l'impegno straordinario di personale medico infermieristico indispensabile ... per porre in essere il controllo sui territori". a Napoli ...

L’Ordinario di Patologia clinica e responsabile del Laboratorio Federico II che analizza i tamponi del Napoli, Giuseppe Portella, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha spiegato l’evoluzione della ...Ma questo richiede l'impegno straordinario di personale medico infermieristico indispensabile ... per porre in essere il controllo sui territori". a Napoli ...