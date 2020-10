Muore a 50 anni Marco Diana, Maresciallo dell’Esercito Militare, stroncato da un cancro al sistema linfatico (Di giovedì 8 ottobre 2020) È morto per un tumore al sistema linfatico Marco Diana, ex Maresciallo dell’Esercito. Aveva solo 50 anni. Da anni combatteva contro la gravità dei danni causati dall’uranio impoverito. Diana infatti si era ammalato proprio a seguito di una delle missioni in Kosovo, al ritorno dalle quali gli era stato diagnosticato il cancro. La malattia è stata un lungo e travagliato calvario, che lo ha portato a combattere una serie di durissime battaglie. Più volte Diana aveva gridato la sua rabbia, anche nei confronti di uno Stato da cui si era sentito abbandonato. Una vita vissuta dunque tra ospedali e aule di tribunale, per ottenere il diritto agli indennizzi. ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) È morto per un tumore al, exdell’Esercito. Aveva solo 50. Dacombatteva contro la gravità dei dcausati dall’uranio impoverito.infatti si era ammalato proprio a seguito di una delle missioni in Kosovo, al ritorno dalle quali gli era stato diagnosticato il. La malattia è stata un lungo e travagliato calvario, che lo ha portato a combattere una serie di durissime battaglie. Più volteaveva gridato la sua rabbia, anche nei confronti di uno Stato da cui si era sentito abbandonato. Una vita vissuta dunque tra ospedali e aule di tribunale, per ottenere il diritto agli indennizzi. ...

