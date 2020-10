Mondiale Rally - Pirelli presenta la gamma per il 2021 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alla fine di questanno cala il sipario sullera Michelin perché, comè noto, dal prossimo anno sarà la Pirelli a fornire in esclusiva i pneumatici per il Mondiale Rally. Oggi ad Alghero, in concomitanza con linizio del Rally Italia Sardegna, la società della P lunga ha svelato la sua nuova gamma di pneumatici, nata per garantire durata, prestazioni e adattabilità alle potenti vetture WRC Plus.La gamma 2021. Per garantire le massime prestazioni nelle gare su asfalto, la Pirelli fornirà le P Zero in doppia mescola (morbida e dura). Queste potranno essere utilizzate anche sul bagnato, ma in caso di grosse pozzanghere con rischio di aquaplaning, i team potranno montare le Pirelli Cinturato, in grado ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alla fine di questanno cala il sipario sullera Michelin perché, comè noto, dal prossimo anno sarà laa fornire in esclusiva i pneumatici per il. Oggi ad Alghero, in concomitanza con linizio delItalia Sardegna, la società della P lunga ha svelato la sua nuovadi pneumatici, nata per garantire durata, prestazioni e adattabilità alle potenti vetture WRC Plus.La. Per garantire le massime prestazioni nelle gare su asfalto, lafornirà le P Zero in doppia mescola (morbida e dura). Queste potranno essere utilizzate anche sul bagnato, ma in caso di grosse pozzanghere con rischio di aquaplaning, i team potranno montare leCinturato, in grado ...

