Meteo, le previsioni: la tregua dura poco. Nel weekend torna il maltempo con neve a bassa quota

Da sabato sera e poi domenica l'Italia verrà interessata da una fase di maltempo prolungata. Tornerà anche la neve a quote molto basse per il periodo. Tutto ciò è dovuto alla discesa di aria artica ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni Meteo: WEEKEND e PROSSIMA SETTIMANA, da Sabato/Domenica FASE di MALTEMPO per almeno 7 GIORNI. Ecco la PREVISIONE iLMeteo.it Meteo MARINA DI PIETRASANTA: oggi sereno, Venerdì 9 nubi sparse, Sabato 10 temporali

Meteo, torna il sole sull'Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

SarĂ una giornata all'insegna del cielo sereno su gran parte della regione quella di oggi, 8 ottobre. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano sole e venti moderati dopo il maltempo avuto nella ...

