Medaglia d’oro a Willy Monteiro | luminoso esempio di generosità

(Di giovedì 8 ottobre 2020) «Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all’estremo sacrificio»: questo è il motivo per cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il 21enne picchiato a morte a Colleferro.