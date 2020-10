Manchester United, Pogba strizza l’occhiolino al Real Madrid: “Chi non vorrebbe giocarci” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Paul Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United, il francese pronto ad abbracciare una nuova Realtà.VIDEO Real Madrid, allenamento show: Zidane e Marcelo danno spettacoloIl centrocampista transalpino che in Italia ha vestito la maglia della Juventus potrebbe allontanarsi dalla Premier League per cedere alla corte del Real Madrid che da tempo è sulle sue tracce. L'attuale calciatore in forza ai Red Devils, durante la conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."A tutti piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarebbe sicuramente un sogno. Un giorno mi piacerebbe giocarci, ma per adesso sono un giocatore del Manchester ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Paulè in scadenza di contratto con il, il francese pronto ad abbracciare una nuovatà.VIDEO, allenamento show: Zidane e Marcelo danno spettacoloIl centrocampista transalpino che in Italia ha vestito la maglia della Juventus potrebbe allontanarsi dalla Premier League per cedere alla corte delche da tempo è sulle sue tracce. L'attuale calciatore in forza ai Red Devils, durante la conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."A tutti piacerebbe giocare nel. Sarebbe sicuramente un sogno. Un giorno mi piacerebbe giocarci, ma per adesso sono un giocatore del...

Sembrava destinato a lasciare il Manchester United al termine di due stagioni deludenti. Paul Pogba, invece, è rimasto con l’intento di dimostrare a tutti di essere ancora un giocatore di altissimo ...

Sembrava destinato a lasciare il Manchester United al termine di due stagioni deludenti. Paul Pogba, invece, è rimasto con l'intento di dimostrare a tutti di essere ancora un giocatore di altissimo ...