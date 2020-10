Mali, liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, italiani rapiti in Niger nel 2018, sono stati liberati. Lo ha annunciato nella serata di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, il portavoce del presidente del Mali, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Afp. La Farnesina al momento non ha ancora confermato la notizia. Notizia in aggiornamento Leggi anche: “Pierluigi Maccalli, sacerdote italiano rapito in Niger, è vivo”: la prova in un video Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)Pier Luigi, italiani rapiti in Niger nel 2018, sono stati. Lo ha annunciato nella serata di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, il portavoce del presidente del, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Afp. La Farnesina al momento non ha ancora confermato la notizia. Notizia in aggiornamento Leggi anche: “Pierluigi, sacerdote italiano rapito in Niger, è vivo”: la prova in un video

repubblica : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali - Open_gol : ?? Mali, liberati padre Maccalli e Nicola Chiacchio. Lo riferiscono fonti governative maliane - Fiordaliso21 : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali - PaoloPala_ : RT @ultimoranet: Mali ????, liberati padre Maccalli e Nicola Chiacchio. ?? @ultimoranet #Ultimora - MarianoDeCarlo1 : Padre #Maccali e #NicolaChiacchio rapiti in Niger nel 2018 sono stati liberati in Mali. Ottima notizia. -

Ultime Notizie dalla rete : Mali liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali la Repubblica Speciale difesa: Mali, rilasciati 12 detenuti civili e militari, c'è anche l'ex premier Cissé

Insieme a Cissé sono stati liberati l'ex presidente dell'Assemblea nazionale, Moussa Timbiné, i generali Ibrahima Dahirou Dembélé, M'bemba Moussa Keïta, Oumar Dao, Ouahoun Koné, Boukary Kodio, ...

Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali

Il portavoce del presidente del Mali ha annunciato che due ostaggi italiani sono stati liberati da militanti jihadisti. Si stratterebbe di padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Niger ...

Insieme a Cissé sono stati liberati l'ex presidente dell'Assemblea nazionale, Moussa Timbiné, i generali Ibrahima Dahirou Dembélé, M'bemba Moussa Keïta, Oumar Dao, Ouahoun Koné, Boukary Kodio, ...Il portavoce del presidente del Mali ha annunciato che due ostaggi italiani sono stati liberati da militanti jihadisti. Si stratterebbe di padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Niger ...