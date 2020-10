L’agente accusato di avere ucciso George Floyd è uscito di prigione (Di giovedì 8 ottobre 2020) (foto: Mario Tama/Getty Images)Mercoledì 7 ottobre Derek Chauvin, l’ex poliziotto di Minneapolis rimasto inginocchiato sul collo di George Floyd per più di 9 minuti prima che l’uomo afroamericano perdesse la vita lo scorso maggio, è stato rilasciato su cauzione. Era detenuto in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Oak Park Heights, Minnesota, dal 31 maggio scorso e in attesa del processo. accusato di omicidio di secondo e terzo grado, la sua cauzione era stata fissata a 1.25 o 1 milione di dollari a determinate condizioni: Chauvin ha scelto la seconda opzione. Un’agenzia ha quindi proceduto al versamento del 10% di deposito cauzionale (ossia 100mila dollari) per conto dell’imputato. Come riporta un documento depositato presso il tribunale distrettuale della contea di Hennepin, le ... Leggi su wired (Di giovedì 8 ottobre 2020) (foto: Mario Tama/Getty Images)Mercoledì 7 ottobre Derek Chauvin, l’ex poliziotto di Minneapolis rimasto inginocchiato sul collo diper più di 9 minuti prima che l’uomo afroamericano perdesse la vita lo scorso maggio, è stato rilasciato su cauzione. Era detenuto in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Oak Park Heights, Minnesota, dal 31 maggio scorso e in attesa del processo.di omicidio di secondo e terzo grado, la sua cauzione era stata fissata a 1.25 o 1 milione di dollari a determinate condizioni: Chauvin ha scelto la seconda opzione. Un’agenzia ha quindi proceduto al versamento del 10% di deposito cauzionale (ossia 100mila dollari) per conto dell’imputato. Come riporta un documento depositato presso il tribunale distrettuale della contea di Hennepin, le ...

repubblica : Usa, libero su cauzione l'agente accusato della morte di George Floyd - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Un assassino in libertà: negli Stati Uniti basta pagare. Libero su cauzione l'agente accusato della morte di George Fl… - grandemax60 : RT @francofontana43: Un assassino in libertà: negli Stati Uniti basta pagare. Libero su cauzione l'agente accusato della morte di George Fl… - 17BlackCat17 : RT @francofontana43: Un assassino in libertà: negli Stati Uniti basta pagare. Libero su cauzione l'agente accusato della morte di George Fl… - federic94747144 : RT @CamarcaJuri: È stato rilasciato su cauzione l’ex agente di polizia Derek Chauvin accusato dell’omicidio di George Floyd. Nella 'più gr… -

