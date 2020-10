La curcuma può alleviare i dolori dell’artrite del ginocchio: nuovo studio (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’osteoartrosi del ginocchio (nota anche come artrite da usura) è una patologia generata dal consumo della cartilagine. Tale condizione può essere anche ereditaria e colpire persino i giovani, contrariamente a quanto si può pensare. Ulteriori cause sono gli infortuni, l’attività fisica errata e l’obesità. La cartilagine, che funge da ammortizzatore tra le articolazioni, si può consumare con il conseguente sfregamento delle ossa tra loro. Da questo si sviluppa il dolore, proprio generato dall’osteoartrosi. I rimedi che solitamente si utilizzano per allevarli sono il paracetamolo e i classici farmaci antinfiammatori non steroidei. Un nuovo studio condotto dal team di ricerca dell’Università della Tasmania ha, però, individuato nella ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’osteoartrosi del(nota anche come artrite da usura) è una patologia generata dal consumo della cartilagine. Tale condizione può essere anche ereditaria e colpire persino i giovani, contrariamente a quanto si può pensare. Ulteriori cause sono gli infortuni, l’attività fisica errata e l’obesità. La cartilagine, che funge da ammortizzatore tra le articolazioni, si può consumare con il conseguente sfregamento delle ossa tra loro. Da questo si sviluppa il dolore, proprio generato dall’osteoartrosi. I rimedi che solitamente si utilizzano per allevarli sono il paracetamolo e i classici farmaci antinfiammatori non steroidei. Uncondotto dal team di ricerca dell’Università della Tasmania ha, però, individuato nella ...

QuotidianPost : La curcuma può alleviare i dolori dell’artrite del ginocchio: nuovo studio - Marikap28 : RT @aessial9: Una persona ti può stare sul c4zzo quanto vuoi. Puoi non essere d'accordo con il suo pensiero e con ciò che dice. Ma arrivare… - eeffettodomino : RT @aessial9: Una persona ti può stare sul c4zzo quanto vuoi. Puoi non essere d'accordo con il suo pensiero e con ciò che dice. Ma arrivare… - aessial9 : Una persona ti può stare sul c4zzo quanto vuoi. Puoi non essere d'accordo con il suo pensiero e con ciò che dice. M… -