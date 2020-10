Io | vittima del Forteto Quattro anni di carcere da innocente

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Costanza Tosi La accusarono di aver venduto la figlia ai pedofili che la violentarono, ma i racconti erano figli delle violenze psicologiche delAssolta per non aver commesso il fatto, ma ha già vissutodella sua vita in, rinchiusa in una cella, senza essere mai stata colpevole. É quello che è successo ad una madre, condannata a seidi reclusione perché accusata di aver venduto la sua bambina ai pedofili che la violentarono. Fu la piccola a puntare il dito contro la sua mamma, quando ancora aveva appena ottoe dopo essere stata affidata alla comunità Il. Come lei tanti altri bambini e ragazzi che, per, hanno dovuto subire lavaggi del cervello e violenze ...