Impennata contagi, governo pensa a una nuova linea dura: le prossime possibili restrizioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid, il governo pensa a una nuova linea dura: le possibili restrizioni Se il Dpcm 7 ottobre 2020 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale porta con sé “soltanto” le norme sull’obbligo di mascherine all’aperto e nei luoghi chiusi, con le prossime norme il governo valuta il ritorno della linea dura. Ieri i nuovi casi sono stati 3.678, il dato più alto registrato da metà aprile. Le vittime sono state 31. Numeri che inevitabilmente portano a una riflessione sull’evoluzione delle cose e sulla possibilità che alcuni divieti e imposizioni possano tornare. L’obiettivo è scongiurare quello che è successo ad altri Paesi ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid, ila una: leSe il Dpcm 7 ottobre 2020 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale porta con sé “soltanto” le norme sull’obbligo di mascherine all’aperto e nei luoghi chiusi, con lenorme ilvaluta il ritorno della. Ieri i nuovi casi sono stati 3.678, il dato più alto registrato da metà aprile. Le vittime sono state 31. Numeri che inevitabilmente portano a una riflessione sull’evoluzione delle cose e sullatà che alcuni divieti e imposizioni possano tornare. L’obiettivo è scongiurare quello che è successo ad altri Paesi ...

