Il primo gol americano di Higuain è su punizione. Ed è decisivo (VIDEO) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il rigore sbagliato e poi la rissa. L’esordio in MLS per Gonzalo Higuain era stato a suo modo indimenticabile. Ora è arrivato anche il primo gol americano. Il Pipita ha segnato un calcio di punizione decisivo, all’81’, permettendo all’Inter Miami di battere per 2-1 i New York Red Bulls: destro dal limite dell’area sul palo del portiere, con un tiro forte e preciso sotto la traversa. This slo mo, field level shot is everything. We had to do it. pic.twitter.com/srxocu6yhu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020 L'articolo Il primo gol americano di Higuain è su punizione. Ed è decisivo (VIDEO) ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il rigore sbagliato e poi la rissa. L’esordio in MLS per Gonzaloera stato a suo modo indimenticabile. Ora è arrivato anche ilgol. Il Pipita ha segnato un calcio di, all’81’, permettendo all’Inter Miami di battere per 2-1 i New York Red Bulls: destro dal limite dell’area sul palo del portiere, con un tiro forte e preciso sotto la traversa. This slo mo, field level shot is everything. We had to do it. pic.twitter.com/srxocu6yhu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020 L'articolo Ilgoldiè su. Ed è) ilNapolista.

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? 72' ?? GOOOL! #BERARDI!!! ???????? #ItaliaMoldova 6?-0? Primo gol azzurro anche per #Berardi, che da… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Strepitoso primo tempo degli #Azzurri! Debutto con gol per #Caputo, prima rete azzurra anche per… - OfficialASRoma : ??? 7 ottobre 1973, Roma-Bologna Il primo gol di Ago in giallorosso ???? #ASRoma - CalcioRepublic : #Higuain segna il suo primo gol in #MLS - Fprime86 : RT @Spazio_J: VIDEO - Higuain, il primo gol in MLS è da paura - -