Il cambiamento di Tiziano Ferro: ecco com’era prima di diventare il cantante di successo che conosciamo oggi. (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tiziano Ferro posta il promo del suo documentario e in un frame c’è una sua foto da giovane, in cui i fan hanno visto una versione inedita del loro cantante preferito. Il cantante da giovane prima di diventare famoso era molto diverso. Tiziano Ferro è uno dei cantautori più amati e seguiti del panorama musicale italiano, conosciuto e apprezzato anche a livello mondiale. Il timido ragazzo che dal 2001 fa sognare con i suoi brani e la sua inconfondibile voce, in questi giorni ha comunicato l’uscita del suo documentario “Ferro”, in cui racconta la sua storia. Foto: Instagram/Tiziano Ferro Il cantautore ha vissuto un’adolescenza molto ... Leggi su virali.video (Di giovedì 8 ottobre 2020)posta il promo del suo documentario e in un frame c’è una sua foto da giovane, in cui i fan hanno visto una versione inedita del loropreferito. Ilda giovanedifamoso era molto diverso.è uno dei cantautori più amati e seguiti del panorama musicale italiano, conosciuto e apprezzato anche a livello mondiale. Il timido ragazzo che dal 2001 fa sognare con i suoi brani e la sua inconfondibile voce, in questi giorni ha comunicato l’uscita del suo documentario “”, in cui racconta la sua storia. Foto: Instagram/Il cantautore ha vissuto un’adolescenza molto ...

