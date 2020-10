“I pescatori? Vanno liberati con un blitz militare”. L’ammiraglio De Felice striglia il governo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – “Il governo se davvero volesse difendere la nostra sovranità e gli italiani dovrebbe intervenire con un blitz e liberare i nostri pescatori nelle mani del criminale Haftar. O quanto meno fare pressioni militarmente, schierando le nostre navi di fronte le coste della Cirenaica, come fecero gli Stati Uniti quando la Libia decise di estendere unilateralmente le acque territoriali”. Non ha dubbi l’ammiraglio Nicola De Felice: i pescatori italiani, da 40 giorni imprigionati dalle truppe del generale Haftar in una caserma di Bengasi e che il 20 ottobre saranno processati, non Vanno abbandonati e Vanno riportati a casa a qualsiasi costo. De Felice, in servizio fino al dicembre 2018 come comandante per la Marina ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – “Ilse davvero volesse difendere la nostra sovranità e gli italiani dovrebbe intervenire con une liberare i nostrinelle mani del criminale Haftar. O quanto meno fare pressioni militarmente, schierando le nostre navi di fronte le coste della Cirenaica, come fecero gli Stati Uniti quando la Libia decise di estendere unilateralmente le acque territoriali”. Non ha dubbi l’ammiraglio Nicola De: iitaliani, da 40 giorni imprigionati dalle truppe del generale Haftar in una caserma di Bengasi e che il 20 ottobre saranno processati, nonabbandonati eriportati a casa a qualsiasi costo. De, in servizio fino al dicembre 2018 come comandante per la Marina ...

