Highlights e gol Norvegia-Serbia 1-2 dts | qualificazioni Europei 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di1-2 dts match valido per le semifinali degli spareggi delleagli. Strepitoso Milinkovic-Savic nel trascinare la sua selezione alla finale che darà il pass per Euro: doppietta del centrocampista della Lazio che frutta il successo ai supplementari, in alto le immagini salienti della sfida.