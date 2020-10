Giro d'Italia, il francese Demare vince la 6^ tappa Castrovillari-Matera: Almeida resta in rosa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il francese Arnaud Demare ha vinto allo sprint la 6/a tappa del 103/o Giro d’Italia di ciclismo, da Castrovillari (Cosenza) a Matera , lunga 188 chilometri. Il portoghese Joao Almeida ha conservato... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 ottobre 2020) IlArnaudha vinto allo sprint la 6/adel 103/od’di ciclismo, da(Cosenza) a, lunga 188 chilometri. Il portoghese Joaoha conservato...

