Franceska Pepe torna al GF VIP 5? Riunione della produzione per decidere se farla rientrare (Di giovedì 8 ottobre 2020) Franceska Pepe potrebbe rientrare al Grande Fratello Vip 5? La concorrente è stata eliminata durante la puntata di lunedì, un televoto che però ha fatto insospettire il Codacons, che ha chiesto di aprire delle indagini per presunte irregolarità. Sembra, infatti, che a votare per far rimanere a tutti i costi Adua Del Vesco, siano stati dei gruppi spagnoli che non potrebbero votare per il reality. Franceska Pepe torna nella casa? Riunione in vista per decidere Il regolamento del GF VIP infatti è chiaro. Possono votare solo gli utenti residenti in Italia. Come hanno fatto gli spagnoli a votare non è chiaro ma la questione è stata affrontata persino da Alfonso Signorini.

