Enel X: con Sia per sviluppo di nuovi servizi finanziari digitali (2) (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Adnkronos) - La partnership con Sia si inserisce nel più ampio percorso avviato da Enel X per competere nel mercato dei pagamenti digitali e dei servizi finanziari tramite collaborazioni strategiche con i grandi player Ict e Fintech e si aggiunge a quella recentemente siglata con la piattaforma di open banking Tink. "Avere un partner innovativo e affidabile come SIA ci consentirà di sfruttare le enormi opportunità dell'Open Finance – afferma Giulio Carone, Ceo di Enel X Financial Services. Grazie a questa partnership strategica, saremo infatti in grado di sviluppare e offrire ai nostri clienti nuovi servizi di pagamento e di gestione dei flussi finanziari, partendo dalle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Si tratta ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Adnkronos) - La partnership con Sia si inserisce nel più ampio percorso avviato daX per competere nel mercato dei pagamentie deitramite collaborazioni strategiche con i grandi player Ict e Fintech e si aggiunge a quella recentemente siglata con la piattaforma di open banking Tink. "Avere un partner innovativo e affidabile come SIA ci consentirà di sfruttare le enormi opportunità dell'Open Finance – afferma Giulio Carone, Ceo diX Financial Services. Grazie a questa partnership strategica, saremo infatti in grado di sviluppare e offrire ai nostri clientidi pagamento e di gestione dei flussi, partendo dalle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Si tratta ...

TV7Benevento : Enel X: con Sia per sviluppo di nuovi servizi finanziari digitali (2)... - UeT1982 : L’#InterportoCampano muove nuovi passi verso la #mobilitàsostenibile stringendo un accordo con Enel X? e installand… - infoiteconomia : Enel torna a ruggire con +3% sul Ftse Mib, giornata no per Bper (-4%) e Telecom - danieletrosino : RT @InterportoNola: Grazie alla nuova partnership con #Enel X, #InterportoNola è uno dei primi in Italia ad aver installato due stazioni di… - VitodeCeglia : #Logistica #InterportoCampano: partnership con #Enel X per la mobilità sostenibile -

Ultime Notizie dalla rete : Enel con Enel X: con Sia per sviluppo di nuovi servizi finanziari digitali (2) Il Tempo MotoE: c'è il rinnovo con Energica fino al 2022

Il marchio italiano continuerà ad essere il fornitore unico di moto della serie elettrica fino al 2022, dopo aver prolungato l'accordo con Dorna.

Tvn, Città Futura: “Silenzio della politica sulla riconversione a gas”

“Non solo Eni in Italia, anche British Petroleum, Shell e Total, tutte grandi compagnie petrolifere internazionali, ormai virano decisamente verso le energie rinnovabili – spiega in un comunicat ...

Il marchio italiano continuerà ad essere il fornitore unico di moto della serie elettrica fino al 2022, dopo aver prolungato l'accordo con Dorna.“Non solo Eni in Italia, anche British Petroleum, Shell e Total, tutte grandi compagnie petrolifere internazionali, ormai virano decisamente verso le energie rinnovabili – spiega in un comunicat ...