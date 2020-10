Crolla ponte in zona Eur a Roma, urtato da un camion in manovra [FOTO] (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un ponte è Crollato questa mattina a Roma in zona Eur: il cedimento è avvenuto a seguito dell’urto accidentale di un camion durante una manovra nel tratto di strada sottostante. Come confermato dai vigili del fuoco, non si registrano feriti: al momento dell’incidente, sulla sopraelevata – attraversata da una pista ciclabile – non erano presenti persone. Dopo la messa in sicurezza l’area è stata transennata. Sul posto la polizia di Roma Capitale e i pompieri.L'articolo Crolla ponte in zona Eur a Roma, urtato da un camion in manovra FOTO MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Unto questa mattina ainEur: il cedimento è avvenuto a seguito dell’urto accidentale di undurante unanel tratto di strada sottostante. Come confermato dai vigili del fuoco, non si registrano feriti: al momento dell’incidente, sulla sopraelevata – attraversata da una pista ciclabile – non erano presenti persone. Dopo la messa in sicurezza l’area è stata transennata. Sul posto la polizia diCapitale e i pompieri.L'articoloinEur ada uninMeteoWeb.

