Covid, il numero dei contagi fa paura: 4458 nuovi positivi, 22 morti. Scatta l’allarme in tutt’Italia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Arrivano notizie di contagi da ogni angolo d’Italia. Cresce la paura, a partire dalle scuole che devono far fronte quotidianamente a situazioni di emergenza. A Napoli la tensione è alle stelle, così come a Roma. Anche la Lombardia registra numeri molto alti. Continuano a salire i contagi di Covid nel nostro Paese. E sembra che la situazione stia sfuggendo di mano. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.458 nuovi positivi (ieri erano stati 3.600) a fronte di 128.098 tamponi effettuati. Inoltre ci sono purtroppo altri 22 i morti, che portano il totale a 36.083 dall’inizio dell’emergenza. I casi totali salgono invece a 338.398. contagi, nessuna regione è quota ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Arrivano notizie dida ogni angolo d’Italia. Cresce la, a partire dalle scuole che devono far fronte quotidianamente a situazioni di emergenza. A Napoli la tensione è alle stelle, così come a Roma. Anche la Lombardia registra numeri molto alti. Continuano a salire idinel nostro Paese. E sembra che la situazione stia sfuggendo di mano. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.458(ieri erano stati 3.600) a fronte di 128.098 tamponi effettuati. Inoltre ci sono purtroppo altri 22 i, che portano il totale a 36.083 dall’inizio dell’emergenza. I casi totali salgono invece a 338.398., nessuna regione è quota ...

borghi_claudio : Fine delle cretinate su 'poverini avevano il covid opposizione sciacalla'. Ieri quando abbiamo fatto saltare il num… - borghi_claudio : @emanuelefiano A dire la verità si sono palesati in aula 51 che ieri erano a farfalle. Le missioni non c'entrano nu… - matteosalvinimi : #Salvini: ieri è mancato il numero legale sul Covid. PD e 5 Stelle sul ponte sullo Stretto, sulla giustizia, sul ta… - MelchiorreG : Allarmante il numero dei contagi da Covid-19 in Campania oggi ben 757 nu... - PaoloOblach : RT @martinacarletti: Bassetti ieri sera ha spiegato che le 300 persone in terapia intensiva di cui si parla, NON sono tutte ricoverate per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid numero Covid 19. In Trentino aumenta in modo considerevole il numero di positivi Secolo Trentino Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 8 ottobre: 4458 nuovi casi, 22 morti

Un focolaio si è sviluppato nella struttura per richiedenti asilo Cascina Scarampa di Caresana (Vercelli). Attualmente, su un totale di 45 persone, 16 risultano positive al SarsCov2, le restanti sono ...

Italia, balzo del Covid: 4.458 casi Si è tornati al livello nazionale di aprile

Con 4.458 casi in più di contagi Covid in un giorno l’Italia è tornata al livello dei picchi di aprile: il 3 aprile, infatti i casi furono 4.584, il giorno dopo arrivarono al top del mese con 4.805 pe ...

Un focolaio si è sviluppato nella struttura per richiedenti asilo Cascina Scarampa di Caresana (Vercelli). Attualmente, su un totale di 45 persone, 16 risultano positive al SarsCov2, le restanti sono ...Con 4.458 casi in più di contagi Covid in un giorno l’Italia è tornata al livello dei picchi di aprile: il 3 aprile, infatti i casi furono 4.584, il giorno dopo arrivarono al top del mese con 4.805 pe ...