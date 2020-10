Consigli per il Fantacalcio – Nikola Kalinic all’asta | Scheda giocatore (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nikola Kalinic all’asta – Il Verona, negli ultimi giorni, ha regalato a Juric il rinforzo offensivo che il tecnico chiedeva da tempo. Nikola Kalicic è un nuovo attaccante del Verona, arriva dall’Atletico Madrid dopo aver trascorso l’ultima stagione alla Roma di Fonseca. L’attaccante croato, in Italia, ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan e Roma appunto. Inizia quindi una nuova avventura per lui, con la speranza per i fantallentori che in una piazza con meno pressioni, possa tornare quello visto a Firenze. La Scheda di Nikola Kalinic per l’asta Dove giocherà Nikola Kalinic Il modulo di Juric è il 3-4-2-1, quindi Kalinic andrà ovviamente a inserirsi come terminale ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020)all’asta – Il Verona, negli ultimi giorni, ha regalato a Juric il rinforzo offensivo che il tecnico chiedeva da tempo.Kalicic è un nuovo attaccante del Verona, arriva dall’Atletico Madrid dopo aver trascorso l’ultima stagione alla Roma di Fonseca. L’attaccante croato, in Italia, ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan e Roma appunto. Inizia quindi una nuova avventura per lui, con la speranza per i fantallentori che in una piazza con meno pressioni, possa tornare quello visto a Firenze. Ladiper l’asta Dove giocheràIl modulo di Juric è il 3-4-2-1, quindiandrà ovviamente a inserirsi come terminale ...

caritas_milano : «#FratelliTutti» scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle [...] Tra i suoi c… - pisto_gol : Consigli per gli acquisti ????Al Milan che senza Ibra non è esistito in fase offensiva darei un consiglio : Vladislav… - giroditalia : Da oggi, ogni giorno alle 12, Giro di Tavola, una ricetta ispirata al territorio della tappa in corso insieme a Che… - llewyncat : @lotusvioletiris Madonna che schifo l'ipocrisia. Ha detto una cosa oggettivamente giusta, ma prima di dare lezioni… - Reset_Italia : Le mascherine sono rischiose -