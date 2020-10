Cast e personaggi di We Are Who We Are su Sky Atlantic, la serie tv di Guadagnino già tra le migliori uscite dell’anno (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se ne parla da mesi come uno dei titoli più attesi dell’anno, e in attesa del responso del pubblico italiano ha già superato a pieni voti la prova dell’anteprima alla stampa. We Are Who We Are, su Sky Atlantic dal 9 ottobre, spunta le caselle di tante prime volte: la prima volta televisiva di Luca Guadagnino, la sua prima collaborazione con Sky e HBO, la prima esperienza significativa per svariati giovani membri del Cast, la prima storia di crescita in cui l’adolescenza è la chiave per affrontare l’età adulta con libertà e consapevolezza. Come spieghiamo nella nostra recensione senza spoiler, We Are Who Are è un invito a scoprire e abbracciare la propria unicità, a partire dalla libertà esplosiva e totalizzante che forse solo nell’adolescenza sa ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se ne parla da mesi come uno dei titoli più attesi dell’anno, e in attesa del responso del pubblico italiano ha già superato a pieni voti la prova dell’anteprima alla stampa. We Are Who We Are, su Skydal 9 ottobre, spunta le caselle di tante prime volte: la prima volta televisiva di Luca, la sua prima collaborazione con Sky e HBO, la prima esperienza significativa per svariati giovani membri del, la prima storia di crescita in cui l’adolescenza è la chiave per affrontare l’età adulta con libertà e consapevolezza. Come spieghiamo nella nostra recensione senza spoiler, We Are Who Are è un invito a scoprire e abbracciare la propria unicità, a partire dalla libertà esplosiva e totalizzante che forse solo nell’adolescenza sa ...

