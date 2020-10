Bonus Covid per le imprese siciliane. Flop annunciato del click day. Il sistema informatico non ha retto l’enorme mole di richieste (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stop al “click day” la soluzione informatica che la Regione Sicilia aveva scelto per l’assegnazione del Bonus da 125 milioni di euro destinati alle imprese in crisi a causa del Covid. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio da parte dell’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano: “La platea degli imprenditori è confermata”, ma “cambieranno le modalità del bando e prenderemo in considerazione tutte le domande, verificando soluzioni per rispondere a categorie non comprese nel bando stesso”. L’amministrazione regionale ha deciso che non era il caso di rischiare senza avere la sicurezza al 100 per cento che la piattaforma Tim reggesse il colpo della seconda ondata di iscrizioni da parte delle imprese, giunte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stop al “day” la soluzione informatica che la Regione Sicilia aveva scelto per l’assegnazione delda 125 milioni di euro destinati allein crisi a causa del. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio da parte dell’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano: “La platea degli imprenditori è confermata”, ma “cambieranno le modalità del bando e prenderemo in considerazione tutte le domande, verificando soluzioni per rispondere a categorie non comprese nel bando stesso”. L’amministrazione regionale ha deciso che non era il caso di rischiare senza avere la sicurezza al 100 per cento che la piattaforma Tim reggesse il colpo della seconda ondata di iscrizioni da parte delle, giunte ...

