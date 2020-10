Bonafede sul Mes alla giornalista del FT: «Questa valutazione la fa lei» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre Silvia Sciorilli Borrelli – giornalista economica corrispondente da Milano per il Financial Times ed ex collaboratrice di Politico – illustrava a Otto e Mezzo i potenziali benefici, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul Mes si lanciava in un ‘questo lo dice lei’ (un po’ come il viceministro Laura Castelli con Pier Carlo Padoan) con variazione su tema. LEGGI ANCHE > Come Salvini fa propaganda non spiegando che il Mes debba passare per il nostro Parlamento Bonafede sul Mes, la risposta a Silvia Sciorilli Borrelli L’evolversi della pandemia impone una riflessione più seria sul sistema sanitario nazionale che, in questi giorni, si sarebbe potuto potenziare sfruttando i soldi (i famosi 36 miliardi di euro) messi a disposizione dal fondo europeo del Mes, con ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre Silvia Sciorilli Borrelli –economica corrispondente da Milano per il Financial Times ed ex collaboratrice di Politico – illustrava a Otto e Mezzo i potenziali benefici, il ministro della Giustizia Alfonsosul Mes si lanciava in un ‘questo lo dice lei’ (un po’ come il viceministro Laura Castelli con Pier Carlo Padoan) con variazione su tema. LEGGI ANCHE > Come Salvini fa propaganda non spiegando che il Mes debba passare per il nostro Parlamentosul Mes, la risposta a Silvia Sciorilli Borrelli L’evolversi della pandemia impone una riflessione più seria sul sistema sanitario nazionale che, in questi giorni, si sarebbe potuto potenziare sfruttando i soldi (i famosi 36 miliardi di euro) messi a disposizione dal fondo europeo del Mes, con ...

