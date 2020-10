Annalisa Minetti la vera sofferenza | “Volevo buttarmi giù”

zazoomblog : Annalisa Minetti ricorda quando ha pensato al suicidio (Foto) - #Annalisa #Minetti #ricorda #quando - Antonio98854326 : Annalisa Minetti dice noi siamo straordinariamente normali : se lo dice lei crediamoci, e poi queste persone che ha… - plantmomgem : Raga perché devo sentirmi Annalisa Minetti che fa discorsi motivazionali a mio avviso sterili e troppo generalizzan… - MMarino1310 : Sono ormai vent'anni che Annalisa Minetti di professione fa Annalisa Minetti. #oggièunaltrogiorno - disilluso_ : Voglio farmi di quello che si fa Annalisa Minetti, per avere tutta questa positività esplosiva. -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Minetti

Il Sussidiario.net

Non si piange addosso Annalisa Minetti, non fa la vittima nemmeno quando accenna al suicidio (foto). Ospite a Oggi è un altro giorno ha raccontato in pochissimi secondi quel momento ma solo per fare c ...Annalisa Minetti, ospite a Oggi è un altro giorno, parla di dolore e sofferenza come opportunità: "La mia cecità? Ecco come l'ho affrontata" ...