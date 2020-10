Virginia Raggi è negativa al tampone: era in autoisolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ notizia di pochi istanti fa il probabile risultato del tampone della Sindaca di Roma Virginia Raggi. Dopo che era stata confermata la positività al Covid del capo di gabinetto della sindaca Raggi, Stefano Castiglione, la sindaca si è recata in ospedale per effettuare il tampone. Per precauzione infatti Virginia Raggi aveva deciso di continuare … L'articolo Virginia Raggi è negativa al tampone: era in autoisolamento è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ notizia di pochi istanti fa il probabile risultato deldella Sindaca di Roma. Dopo che era stata confermata la positività al Covid del capo di gabinetto della sindaca, Stefano Castiglione, la sindaca si è recata in ospedale per effettuare il. Per precauzione infattiaveva deciso di continuare … L'articoloal: era inè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

