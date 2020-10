Trofei PlayStation | nuove icone e rinnovata la struttura dei livelli

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alle porte della next gen, Sony ha deciso di apportare qualche fondamentale cambiamento al sistema deidi. Scopriamo di che si tratta Dall’implementazione deiavvenuta su PS3, il sistema è diventato un forte strumento per dare al giocare il senso di avanzamento e miglioramento in un gioco. Da allora in molti hanno raccolto la sfida per l’aumento del proprio livello, arrivando per alcuni, a essere il principale motivo di gioco. Oggi Sonyha apportato alcune modifiche al sistema, per dare al giocatore una migliore fruizione e senso di completamento. Iora vi daranno nuovie una nuovaper il calcolo dei ...