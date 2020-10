Steam Game Festival torna con l' edizione autunnale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Loè stato uno dei pochi eventi ad aggiungere più date nel 2020, grazie al suo formato solo virtuale. Trasmesso interamente su, l'evento vi consentirà di giocare gratuitamente le demo dei titoli appena lanciati e in arrivo, tra il 7 e il 13 ottobre.Giunto alla sua quarta, dopo il primolanciato lo scorso dicembre in tandem con i TheAwards di Geoff Keighley, il formato è rimasto sostanzialmente lo stesso: accedete atra il 7 e il 13 e potrete provare centinaia di demo gratuite sulla piattaforma di Valve.L'eventomostrerà le demo dei giochi che dovrebbero essere lanciati suda oggi al 1 ° ...

Lo Steam Game Festival è stato uno dei pochi eventi ad aggiungere più date nel 2020, grazie al suo formato solo virtuale. Trasmesso interamente su Steam, l'evento vi consentirà di giocare ...Arriva finalmente l'edizione autunnale dello Steam Game Festival, un evento che mette in mostra un certo numero di giochi già annunciati, come Source of Madness, dando la possibilità all'ute ...