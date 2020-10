Sposa bambina a 9 anni: le raccontano la ‘prima notte’ e festeggiano: lei piange, VIDEO (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il VIDEO che fa rabbrividire, i parenti di una bambina di 9 anni che sta per Sposare un 28enne le raccontano la prima notte e ballano. Ma lei… Quante storie vi abbiamo già raccontato sulle spose bambine, e quante, purtroppo, ve ne racconteremo ancora. Sì, perché questa vergogna non cessa e l’unico modo per attirare l’attenzione è…prestare attenzione: scrivere, raccontare, mostrare foto e immagini di uno scempio. E non importa che data abbiano sull’etichetta, ogni giorno si Sposano bambine con anziani. Ma spesso non lo veniamo neppure a sapere. Aisha, Ramona, Magda, e tante altre ancora: per noi bambine, per chi le ‘vende’ sono solo oggetti: vengono scambiate per quattro mucche, o per pochi spicci. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilche fa rabbrividire, i parenti di unadi 9che sta perre un 28enne lela prima notte e ballano. Ma lei… Quante storie vi abbiamo già raccontato sulle spose bambine, e quante, purtroppo, ve ne racconteremo ancora. Sì, perché questa vergogna non cessa e l’unico modo per attirare l’attenzione è…prestare attenzione: scrivere, raccontare, mostrare foto e immagini di uno scempio. E non importa che data abbiano sull’etichetta, ogni giorno sino bambine con anziani. Ma spesso non lo veniamo neppure a sapere. Aisha, Ramona, Magda, e tante altre ancora: per noi bambine, per chi le ‘vende’ sono solo oggetti: vengono scambiate per quattro mucche, o per pochi spicci. ...

