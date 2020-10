Solofra | sorpresi a rubare nell’isola ecologica | carabinieri arrestano due iraniani

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Furto aggravato in concorso: è questo il reato di cui dovranno rispondere un 36enne ed un 52enne di origini iraniane, tratti in arresto daidella Stazione di, che hanno operato unitamente a personale della Polizia Locale. Non è la prima volta che l’isoladella Città conciaria viene presa di mira dai ladri. Idella Compagnia di, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con ...