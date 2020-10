Si possono richiedere i contributi a fondo perduto se si ha un’azienda in affitto? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Iniziamo subito con il chiarire cosa si intende per contratto di affitto di azienda: è quella condizione in cui il proprietario, definito affittante, dietro corrispettivo, si obbliga a far godere l’azienda ad un altro soggetto (affittuario). Questa persona dovrà gestirla, senza modificarne la destinazione, conservandone l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti. Questo insieme di cose, l’articolo 2555 cc lo definisce come “complesso di beni organizzati dall’imprenditore, per l’esercizio dell’impresa”. All’Agenzia delle Entrate è arrivata la domanda di un contribuente, riguardo i contributi a fondo perduto, emanati dal Decreto Rilancio e chiusi ad agosto. Azienda in affitto e contributi a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Iniziamo subito con il chiarire cosa si intende per contratto didi azienda: è quella condizione in cui il proprietario, definito affittante, dietro corrispettivo, si obbliga a far godere l’azienda ad un altro soggetto (affittuario). Questa persona dovrà gestirla, senza modificarne la destinazione, conservandone l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti. Questo insieme di cose, l’articolo 2555 cc lo definisce come “complesso di beni organizzati dall’imprenditore, per l’esercizio dell’impresa”. All’Agenzia delle Entrate è arrivata la domanda di un contribuente, riguardo i, emanati dal Decreto Rilancio e chiusi ad agosto. Azienda ina ...

Ultime Notizie dalla rete : possono richiedere Reddito di cittadinanza scaduto: posso fare domanda per il REM? Money.it È morto Eddie Van Halen, leggenda del rock: fondatore della band di "Jump"

È morto a 65 anni il chitarrista Eddie Van Halen, leggenda del rock che insieme al fratello Alex nel 1972 aveva fondato i Van Halen. Il decesso è avvenuto al al St. John's Hospital di Santa ...

Ilse, Eva, Carin e le altre. Tutte le ragazze del Reich

Dietro le quinte del Terzo Reich. Spesso raccontate come le prime vittime dei loro protervi mariti e compagni con la camicia bruna. Oppure sono state loro stesse a raccontare, dopo la guerra, a propos ...

Unicredit, moratoria mutui in Piemonte, Liguria e Aosta

In seguito al maltempo che ha colpito il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta provocando ingenti danni ai cittadini e alle attività commerciali e imprenditoriali del territorio, UniCredit ha varato ...

