Scossa di terremoto superficiale sull’Etna | attività eruttiva in corso DATI e MAPPE

PiacenzaSera : Lieve scossa di terremoto nella notte in Alta Valtrebbia - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registr… - nuovaradio1485 : Scossa di #terremoto magnitudo 2.5 rilevata da INGV alle ore 00:07 italiane, profondità 8 km, a 2 km S di Corte Brugnatella (PC). - Terzobinarioit : Boato a Capena, il Comune: 'Scossa di terremoto' - siracusa2000 : Nuova scossa di terremoto sull’Etna. Epicentro ancora una volta nel territorio di Milo - JessicaWilkes10 : RT @RassegnaZampa: #Terremoto vicino #Parma di magnitudo 3.5. Scossa con epicentro a Valmozzola -

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata in provincia di Piacenza poco dopo la mezzanotte del 7 ottobre. Il sisma è stato localizzato ...È stato avvertita non solo dagli strumenti, ma anche da alcuni cittadini, la scossa di terremoto che, poco dopo la mezzanotte di martedì 7 ottobre, ha avuto come epicentro il comune di Corte Brugnatel ...