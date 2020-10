Sabrina Salerno e Jo Squillo a Name That Tune per cantare Siamo Donne, di nuovo insieme dopo 30 anni (video) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’arrivo di Sabrina Salerno e Jo Squillo a Name That Tune, il format di Enrico Papi in onda su TV8, è stata una sorpresa esplosiva. La coppia di artiste, infatti, si era resa famosa nel 1991 con il brano Siamo Donne presentato al Festival Di Sanremo e proprio il successo arrivato dopo la kermesse – complice un’apparizione di Sabrina Salerno al Festivalbar senza la partner in crime – aveva creato dissapori nel duo. Ieri sera, 6 ottobre 2020, la coppia ha di nuovo condiviso il palco e quelle note che ancora oggi si fanno sentire nel loro strascico, una hit che profuma ancora di tormentone. Una reunion che è già storia. In un primo momento le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’arrivo die Jo, il format di Enrico Papi in onda su TV8, è stata una sorpresa esplosiva. La coppia di artiste, infatti, si era resa famosa nel 1991 con il branopresentato al Festival Di Sanremo e proprio il successo arrivatola kermesse – complice un’apparizione dial Festivalbar senza la partner in crime – aveva creato dissapori nel duo. Ieri sera, 6 ottobre 2020, la coppia ha dicondiviso il palco e quelle note che ancora oggi si fanno sentire nel loro strascico, una hit che profuma ancora di tormentone. Una reunion che è già storia. In un primo momento le ...

zazoomblog : Paola Barale divina in mini a Name That Tune. Jo Squillo e Sabrina Salerno messe da parte - #Paola #Barale #divina… - MAGARA26449057 : RT @Viperissima_: DOPO QUELLA DEI RICCHI E POVERI ABBIAMO LA REUNION DI SABRINA SALERNO E JO SQUILLO IN 'SIAMO DONNE'... ICONICHE #namethat… - Giovann00341278 : @danieledv79 @AlvisiConci @TV8it E da Papi c'erano Sabrina Salerno e Jo Squillo, che sono sempre un bel vedere... s… - pb139 : RT @Viperissima_: DOPO QUELLA DEI RICCHI E POVERI ABBIAMO LA REUNION DI SABRINA SALERNO E JO SQUILLO IN 'SIAMO DONNE'... ICONICHE #namethat… - bonnie379 : @Vince7914 Rivolgetevi a Sabrina Salerno -