Premio Wondy 2020 | la serata più bella per la letteratura resiliente

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La terza edizione del Premio Wondy, dedicato alla letteratura resiliente, nell’anno 2020, quello della pandemia, è stata costretta a cambiare data più volte. Ma non poteva non esserci. Perché come ha ricordato il giornalista Alessandro Milan, presidente dell’associazione «Wondy sono io», «quest’anno di resilienza ne abbiamo avuto bisogno parecchio, e temo ne avremo bisogno ancora, Ma la sala piena, rispettando ovviamente il distanziamento, di stasera è uno splendido segnale di rinascita». Siamo al Teatro Manzoni di Milano, stretti intorno agli occhi (azzurri) di Wondy, la giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso, che di Alessandro Milan era la moglie, morta nel dicembre 2016 dopo una lunga battaglia contro il tumore. Un premio molto sentito organizzato dall’associazione culturale Wondy sono io, e dalla casa editrice Condé Nast, in ricordo anche del blog Le chemioavventure di Wondy sul sito di Vanity Fair, in cui Francesca Del Rosso riusciva a raccontare con grande e delicata ironica la sua malattia.