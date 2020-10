Pause al bar e hobby durante l’orario di lavoro, rischio processo per 23 dipendenti pubblici a Reggio Calabria accusati di truffa aggravata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lunghe Pause caffè che sulla carta erano “missioni esterne”. Ore dedicate ai propri passatempo che, però, venivano retribuiti come ore di lavoro. Era quello che avveniva all’Aterp, l’Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica di Reggio Calabria. In città è scattata stamattina l’operazione “Senza Tempo”: su richiesta della Procura della Repubblica, guidata da Giovanni Bombardieri, la guardia di finanza ha notificato l’avviso di conclusione indagini a 23 dipendenti accusati di truffa aggravata ai danni dell’Aterp. I fatti si riferiscono al 2016 quando, con la scusa della “missione esterna”, gli impiegati pubblici indagati si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lunghecaffè che sulla carta erano “missioni esterne”. Ore dedicate ai propri passatempo che, però, venivano retribuiti come ore di. Era quello che avveniva all’Aterp, l’Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica di. In città è scattata stamattina l’operazione “Senza Tempo”: su richiesta della Procura della Repubblica, guidata da Giovanni Bombardieri, la guardia di finanza ha notificato l’avviso di conclusione indagini a 23diai danni dell’Aterp. I fatti si riferiscono al 2016 quando, con la scusa della “missione esterna”, gli impiegatiindagati si ...

